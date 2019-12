Teverola: consiglio comunale, via libera ai debiti fuori bilancio.

TEVEROLA – Si è svolto questa mattina il Consiglio comunale per trattare i punti rinviati il 19 dicembre. Dopo il teatrino di bassa lega inscenato dal capogruppo di Città Fertile nell’ultima seduta, i tre consiglieri di minoranza oggi non si sono presentati in aula. Ovviamente anche questa volta il Consiglio è stato convocato in maniera ineccepibile, ma forse i tre non avevano voglia di votare qualche punto all’ordine del giorno.

“Se vogliono fare opposizione la vengono a fare in Consiglio Comunale, non solo sui social – ha sottolineato il presidente Gennaro Caserta – Convocare una seduta comporta dei costi che ovviamente gravano sulle tasche della comunità. I teatrini e le sceneggiate non devono creare danni ai cittadini”.

Gli fa eco l’assessore Pasquale Buonpane: “Complimenti al presidente che, agendo con grande esperienza, ha dimostrato a tutti la pasta di cui sono fatti i membri di una parte della nostra opposizione. Parlano parlano, ma quando si arriva al dunque scappano”.

All’ordine del giorno approvati due debiti fuori Bilancio da sentenza, astenuto il consigliere di opposizione presente Biagio Lusini.

Via libera all’unanimità per le proposte di conferimento della civiche benemerenza (secondo l’apposito regolamento approvato nel 2016). “Un atto importante per far si che i cittadini che con le loro opere o loro azioni contribuiscono a dar lustro al nostro paese possano essere premiati. Senza mai guardare il colore politico”, ha sottolineato il presidente Caserta. Onorificenze per:

– Alberto Caputo, per aver contribuito nel campo del commercio a portare in giro per l’Italia, e in numerosi paesi esteri il nome della città di Teverola, associata alla produzione e promozione dell’Oro Bianco che viene prodotto dall’azienda Caseificio Caputo a Teverola.

– Emilio Paone per l’attività di sensibilizzazione portata avanti per l’abbattimento delle barriere sociali, per l’affermazione dei diritti umani, dando lustro alla nostra comunità.

– Armando Pirolli per aver contribuito nel campo nobile delle Lettere a portare in giro per l’Italia il nome della cittadina di Teverola, per aver dato lustro alla comunità raccontandone anche la microstoria.

– Giuseppe Picca, per aver portato la sua arte floreale ed il nome di Teverola in tutti i concorsi nazionali ed internazionali ai quali ha partecipato con successo, per aver creato a Teverola la scuola di arte floreale “Le mani parlano”, dando lustro alla comunità.

Tutta la cittadinanza è invitata alla manifestazione “Gran Galà” di sabato sera nell’auditorium di via Campanello nel corso del quale ci sarà la consegna delle pergamene.

Intanto sulla propria pagina Facebook, Teverola città fertile chiarisce i motivi dell’assenza:

“Non partecipiamo ad un consiglio comunale convocato ancora una volta applicando le seguenti regole:

❌parzialità con una parte di consiglieri;

❌scorrettezza senza precedenti;

❌abbiamo già sopportato per molto tempo la sua scorrettezza istituzionale, lasciamo ad altri questo “piacere”!Noi siamo consiglieri di opposizione, non ‘mutuati’ del presidente!

#buonafestapatronale”