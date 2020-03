Teverola: il messaggio e l’appello dell’associazione “Noi per Voi”

Teverola-Pubblichiamo il messaggio dell’Associazione culturale Noi per Voi, presieduta da Francesco D’Auria. Nel testo si ringraziano in primis i medici e il personale sanitario, si fa il punto della situazione,si fa appello alla coscienza etica dei cittadini e si rivolgono al sindaco di Teverola delle richieste.

“La nostra Nazione si trova a dover affrontare giorni difficili a causa del virus, ormai noto a tutti come COVID-19. Noi Per Voi , in quanto associazione culturale del territorio, esprime la solidarietà di tutti i suoi componenti nei confronti dei medici, degli infermieri, degli O.S.S e di tutto il personale sanitario, che lavorano costantemente per cercare di debellare rapidamente il virus, mettendo a repentaglio la propria sicurezza. Il nostro sistema sanitario, seppur uno dei migliori, sta affrontando momenti critici; in queste settimane il virus si è diffuso a macchia d’olio in tutta la penisola, costringendo il Presidente del Consiglio dei ministri ,Giuseppe Conte, ad emanere un nuovo decreto che estende all’intero territorio nazionale le restrizioni delle zone più colpite dall’epidemia. In questi giorni ,abbiamo scoperto che il contagio ha lambito anche i comuni dell’agro aversano, infatti i sindaci dei territori come Aversa, Cesa e Frattamaggiore hanno repentinamente adottato seri provvedimenti per la salvaguardia della salute dei propri cittadini. Stamane anche a Teverola si è svolta una riunione straordinaria (con la partecipazione dei capigruppo) in cui si è discusso sulla necessità di ulteriori strumenti da prendere in considerazione per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Alla luce di tale incontro, speriamo che provvedimenti fondamentali e necessari siano presto adottati ;confidiamo in notizie celeri e continuative da parte del nostro Sindaco e nell’attuazione di misure necessarie per la tutela anche di quanti stanno subendo ingenti disagi econimici. Ci appelliamo,inoltre, alla coscienza etica e al buon senso di ogni buon cittadino,affinché tutti rimangano a casa o almeno preservino la giusta distanza di sicurezza! La distanza fisica non cancella,infatti,la vicinanza di intenti e di affetto. Noi Per Voi tende la mano a tutti i suoi concittadini,stringendosi in un abbraccio di solidarietà e ,in questo momento di forte difficoltà per tutta la collettività, auspica che le forze politiche teverolesi e non solo si uniscano contro l’unico nemico realmente esistente. Confidiamo nel futuro e nelle parole di Neruda, che oggi ci sembrano più efficaci che mai: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”