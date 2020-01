Teverola: partiti i lavori di riqualificazione della cappella madre. Nota a margine dei consiglieri di opposizione

Teverola- Sono partiti i lavori per la riqualificazione della cappella madre all’interno del cimitero e per la pavimentazione dei viali dell’ingresso

La struttura centrale del camposanto versa da tempo in condizioni fatiscenti, indecorose e, soprattutto, pericolose per l’incolumità dei visitatori. Per questo motivo l’amministrazione targata Tommaso Barbato, grazie al lavoro dell’assessore delegato al Cimitero Angela Improta, ha stanziato i fondi per sistemare la cappella e garantire dignità e sicurezza ad un luogo chiave per la comunità teverolese e per la sua memoria storica.

“Come abbiamo annunciato alla fine dello scorso anno – ha sottolineato l’assessore Improta – sono partiti i cantieri nel cimitero. Questa è solo la prima tranche di un’opera di riqualificazione che nel corso del 2020 vedrà la realizzazione di diversi lavori necessari e importanti. Ci scusiamo – conclude – per eventuali disagi che i cittadini potranno riscontrare. Il nostro impegno sarà quello di terminare le operazioni nella massima sicurezza, puntando ad un risultato ottimale e rapido”.

La minoranza è però scettica su molte altre questioni. Su Campania notizie del 7 gennaio 2019, Dario Di Matteo (Teverola città Fertile) dichiara

“Intanto a Teverola parlano i fatti. Da 30 anni non è mai accaduto che il servizio scuolabus non partisse ad anno scolastico iniziato. Siamo a gennaio è ancora nulla. Abbiamo chiesto delucidazioni in commissione “Controllo e garanzia” e ci è stato risposto che l’oggetto non era di competenza di quella commissione senza nei dettagli delle ragioni alla base di questo disservizio. E ancora gli alunni delle nostre scuole non possono fare attività fisica. La manutenzione delle strutture sportive non è stata fatta in tempo per l’inizio delle attività didattiche. Le palestre erano chiuse. Hanno fatto gli interventi una decina di giorni fa, ma al rientro dalle vacanze natalizie ancora nulla”

Ma la parte della dichiarazione che più ci interessa è proprio quella relativa al cimitero

”Sul cimitero dicono che non c’è un progetto per i loculi. C’è un progetto risalente al 2011, vi è stata fatta una modifica nel 2017 e ora sembra che non lo trovino”