Teverola- Presentazione in streaming del testo “La nottola di Minerva”

Teverola– Considerata l’impossibilità di tenere presentazioni di testi dal vivo (se non per pochissime persone) la presentazione del volume La Nottola di Minerva-Filosofia contemporanea: dal teatro ai fumetti. Pasquale Gnasso editore, terza ristampa, 2020, avverrà in streaming il 19 dicembre ore 17:30.

Tutti gli interessati possono inviare una mail a [email protected] attraverso la quale potranno, volendo, anche richiedere una copia del saggio, che verrà consegnata direttamente dall’editore.

Il prof. Pasquale Vitale, autore e docente di filosofia e storia presso il liceo classico D. Cirillo di Aversa, si collegherà dalla sede della casa editrice insieme al Dott. Marco Palladino, borsista presso l’Istituto per gli studi filosofico di Napoli e alla giornalista Carla Caputo. La lezione verterà sul rapporto tra filosofia, musica, cinema e letteratura. Nello specifico, per far capire come è strutturato il manuale,si cercherà di presentare il pensiero di Freud attraverso Simone Cristicchi, Lynch e Alda Merini con un breve excursus nell’ex manicomio di Aversa.

LA LOCANDINA

Con la casa editrice Pasquale Gnasso editore Pasquale Vitale ha già pubblicato due volumi (oltre la Nottola di Minerva) e si appresta a pubblicarne altri due “Medioevo al plurale:la filosofia medievale spiegata ai ragazzi” in collaborazione con la professoressa Mariangela Ielo (Università di Atene) e il dott. Marco Palladino e “Pasolini attraverso i racconti. Analisi linguistica, retorica e stilistica di “Donne di Roma” introdotto dal prof. Federico Della Corte e in collaborazione con la dott.ssa Maria Gagliardini (che si occuperà dei racconti).

Il link del sito per chi volesse conoscere il catalogo della casa editrice Pasquale Gnasso editore

www. pasqualegnassoeditore.com