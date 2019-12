Teverola: problemi di pubblica illuminazione. Documento inoltrato ai carabinieri e alla Procura

Teverola– Stamattina il Sindaco ed il sottoscritto, quale Assessore ai lavori pubblici ed urbanistica, abbiamo protocollato un documento, che abbiamo inoltrato anche ai Carabinieri ed alla Procura, con cui, ancora una volta, ci facciamo portavoce del disagio dei cittadini conseguente ai disservizi della pubblica illuminazione.

Faremo tutto quanto in nostro potere per risolvere, dopo anni di inerzia e disinteresse, questo problema“.

Questo il post pubblicato ieri, sulla propria pagina Facebook, dall’assessore ai lavori pubblici Pasquale Buonpane, che, insieme al sindaco Tommaso Barbato, ha protocollato un documento inoltrato poi alla Procura della Repubblica e ai carabinieri. Tante sono state, infatti, le proteste dei cittadini del centro storico, di via II dietro Corte e delle traverse e zone attigue, che, anche attraverso i social, lamentano e hanno lamentato disservizi per il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Già il 27 novembre l’assessore chiedeva al Responsabile dell’area tecnica, inviando per conoscenza anche alla ditta appaltatrice, quali fossero le problematiche che impedivano il ripristino del servizio, che ,ad oggi, non è ancora del tutto garantito.

Il problema non è di poco conto tanto che la polizia municipale di Teverola, e nello specifico la responsabile dott.ssa Giovanna Gentile, ha rammentato che la mancata illuminazione nelle ore notturne ,oltre ad alimentare l’insicurezza sociale, determina un serio pericolo per la pubblica e la privata incolumità.