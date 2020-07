Teverola/sanzioni per chi non esegue correttamente la raccolta differenziata

Teverola– “A partire dai prossimi giorni, con particolare attenzione al Venerdì (frazione del secco indifferenziato), partiranno controlli serrati da parte degli operatori ecologici in sinergia con la Polizia Locale.

Le buste nelle quali sarà trovato materiale non differenziato, saranno segnalato con un’etichetta.

Successivamente, recepite le segnalazioni dagli operatori ecologici, la Polizia Locale provvederà a sanzionare.

Vi preghiamo di collaborare e vi invito a diffondere il messaggio”. Questo il messaggio pubblicato dall’assessore all’ambiente Alfonso Fattore

Tra l’altro, proprio nella giornata di domenica 12 luglio, gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Aversa, guidati dal primo dirigente Vincenzo Gallozzi, sono intervenuti, insieme ai militari dell’Esercito in servizio per la “Terra dei Fuochi”, a Teverola, in via Appia, all’altezza del Km 10.00, dopo la segnalazione di un rogo tossico. Un uomo, per ripulire l’area, era infatti sul punto di appiccare un incendio e per questo è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti e violazione del Testo Unico Ambiente.