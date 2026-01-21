Teverola Sostenibile e la battaglia per le strade

Il gruppo d’opposizione continua la sua battaglia per l’oscena situazione delle strade cittadine.
La Consigliera comunale Giusy Caputo, in un post su Facebook, dichiara di aver depositato una segnalazione sulle condizioni delle strade cittadine, “in particolare quelle percorse da studentesse e studenti, ma anche dai genitori, per recarsi a scuola”.
La donna si interroga sui risultati dell’amministrazione dopo un anno e mezzo e con un costo di 240 mila euro di indennità a carico dei cittadini di Teverola.
Le fa eco il compagno di partito Alfonso Fattore, sottolineando come, a fronte della variazione di bilancio del 2025 per il rifacimento del manto stradale di via Provinciale Teverola-Casaluce, le condizioni restano pessime.
Non siamo riusciti a metterci in contatto con il Sindaco.
Il gruppo Teverola Sostenibile, intanto, è riuscito a ottenere 150 buste di conglomerato bituminoso e a far impegnare 2.665,59 € sul capitolo 976/1 come da determina n.3 del 20 gennaio 2026.
Intervento, come dice il post su Facebook, “microscopico ma necessario”.
Si ricorda, inoltre, che l’art.14 del Codice della Strada recita
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.