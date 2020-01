Teverola, via ai lavori di riqualificazione della Cappella Madre nel cimitero

TEVEROLA – Sono partiti i lavori per la riqualificazione della cappella madre all’interno del cimitero e per la pavimentazione dei viali dell’ingresso. La struttura centrale del camposanto versa da tempo in condizioni fatiscenti, indecorose e, soprattutto, pericolose per l’incolumità dei visitatori.



Per questo motivo l’amministrazione targata Tommaso Barbato, grazie al lavoro dell’assessore delegato al Cimitero Angela Improta, ha stanziato i fondi per sistemare la cappella e garantire dignità e sicurezza ad un luogo chiave per la comunità teverolese e per la sua memoria storica.



“Come abbiamo annunciato alla fine dello scorso anno – ha sottolineato l’assessore Improta – sono partiti i cantieri nel cimitero. Questa è solo la prima tranche di un’opera di riqualificazione che nel corso del 2020 vedrà la realizzazione di diversi lavori necessari e importanti. Ci scusiamo – conclude – per eventuali disagi che i cittadini potranno riscontrare. Il nostro impegno sarà quello di terminare le operazioni nella massima sicurezza, puntando ad un risultato ottimale e rapido”.