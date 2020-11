Tontoli: la città di Maddaloni è senza controllo

Maddaloni senza alcun controllo del territorio.

Riportiamo il comunicato del consigliere Tontoli:

Nulla è stato fatto per garantire il controllo del territorio dal punto di vista del traffico e della sosta selvaggia, e purtroppo non si sta parlando della periferia. Già nel centro assistiamo ogni giorno dinanzi al Comune, in via Capillo ed altre strade limitrofe ad una indisciplinatezza da parte dei cittadini nel parcheggiare ovunque complice l’assenza di qualsivoglia controllo.

Da settimane assistiamo ad una crescita esponenziale dei contagi ed i controlli invece che aumentare sono del tutto scomparsi. Si pensa a spendere soldi per future luminarie e sistemi di dialogo con il Sindaco, invece di destinare i soldi alle necessità dei meno fortunati e fare il minimo indispensabile.

Cosa ha fatto per controllare il rispetto delle norme anti COVID?

L’assenza di qualsivoglia controllo sul territorio è ancora più evidente se si pensa che l’angolo tra via altomari e piazza don Salvatore d’angelo, a solo pochi passi dal comune, è diventata una discarica a cielo aperto e nessuno fa niente per ripulire la strada e controllare un fenomeno che si ripete da tempo; copertoni e materiali di risulta regnano sovrani tra le erbacce sul ciglio della strada! Sindaco dall’inizio ha mantenuto la delega salvo poi liberarsi della patata bollente: ma intanto cosa ha fatto?

Prima delle luminarie ripristini l’illuminazione pubblica!!