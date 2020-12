Tontoli: Maddaloni doveva tornare bellissima… invece…

Maddaloni doveva “ritornare bellissima…” e invece…

Il comunicato del consigliere comunale Tontoli.

Nonostante la denuncia fatta in merito alla discarica a cielo aperto, sono passate 3 settimane ed i rifiuti non sono stati tolti. Vengono accantonati accuratamente ma per niente smaltiti. A ciò aggiungasi che i residenti della zona avevano già segnalato l’accaduto nel mese di agosto! Cosa è stato fatto per rimuoverli? NIENTE! Forse si sta aspettando l’abbandono di un intero mobilio?

Tutto ciò sempre a due passi dal Comune!!

Il Sindaco, l’assessore e il dirigente dove sono? Chi risponderà in caso di sospensione del pagamento della tassa per mancato servizio come legittimato anche da recenti sentenze della Cassazione???!!

Riprendendo e modificando un vecchio detto: “campa amministrazione…che l’immondizia cresce…così come i problemi irrisolti”!!