Torna CER.MES. con un nuovo grande evento. Cervino summer fest 2024

Cervino – Al via la prima edizione del Cervino Summer Fest: la manifestazione estiva si svolgerà in un’unica data, giovedì 4 luglio, in località Messercola, all’interno della Villa comunale ‘Padre Pio’. Gli eventi, gratuiti e accessibili al pubblico, sono organizzati dall’Associazione CERMES FOR ARTE E CULTURA in partenariato con l’Ente, con il supporto del sindaco Giuseppe Vinciguerra e dell’Amministrazione, nella persona dell’assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano.

L’associazione Cer.Mes. For. Arte e cultura si è fatta conoscere in questi anni anche oltre la

Valle di Suessola per la sua capacità di organizzare eventi di spessore e di qualità. Si è contraddistinta con grandi eventi portando nel piccolo comune della valle personalità di spicco come lo scrittore De Giovanni e il cantante Roberto Colella, giusto per citarne alcuni. Ultima esperienza il presepe vivente che ha abbracciato e coinvolto l’intero comune. E ora ritornano con questa avventurata estiva. Una giornata intensa e ricca di ospiti, come nel loro stile.

La serata si aprirà alle ore 19 con un ricco programma di degustazioni, musica e intrattenimento, che accompagnerà cittadini e visitatori in una proposta di ampio respiro, variegata e adatta a tutte le età. Gli spazi saranno allestiti a tema e sapientemente ripartiti per accogliere street food, animazione per bambini, teatro di Pulcinella e ospiti speciali, in un’atmosfera di festa e di divertimento che calamiterà e coinvolgerà i partecipanti. Saranno presenti: Silvana Perno, blogger e fondatrice della nota agenzia turistico-didattica Napoli Reale, in veste di autrice di “Tre scugnizzi in una notte”, un mix di fantasy e racconto storico illustrato che, attraverso un contenuto avvincente, si propone di avvicinare i ragazzi al patrimonio artistico di Napoli; I Suonatori per caso, in scena per riprodurre, in modalità itinerante, suoni popolari e promuovere le radici culturali del Sud Italia; l’artista Gabriele Esposito, classe ‘98, ex concorrente di X Factor e cantautore napoletano da 63 mila ascolti mensili su Spotify, nei panni di interprete dei suoi brani in versione acustica, per regalare un emozionante spettacolo dal vivo alla platea locale. Le esibizioni si susseguiranno per l’intera durata CON ARTISTI LOCALI, ISAA , ROBERTA PASCARELLA E IL MAESTRO ANTONIO BOCCHINO..della kermesse, per un assaggio d’estate a pochi passi da casa. “Il Summer Fest è una tradizione consolidata in tante città italiane – hanno dichiarato il primo cittadino e l’assessore Razzano. Siamo orgogliosi di appoggiare questo progetto di CerMes, collaborando al suo sviluppo secondo le forme, i tempi e le caratteristiche che meglio si conformano al nostro territorio e alla nostra comunità. L’appuntamento sarà un’imperdibile occasione di ritrovo e di valorizzazione del nostro Comune, che, ogni anno, offre diverse opportunità, di svago e non solo, aperte a tutti”.