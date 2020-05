Torna il Broker Paolo Sforza” spettacolo in via Ferrarecce” ( VIDEO)

Caserta. Il Broker casertano Paolo Sforza torna per l’ ennesima volta a far parlare di se. Dopo essersi fatto conoscere in passato per le sue famose ” azioni dimostrative” fatte di bagni indisturbati nelle vasche della Reggia di Caserta ,nella Fontana di Trevi , di intrusioni notturne in alcuni Musei Campani e tanto altro ancora, nella giornata di ieri ,sabato 2 maggio 2020 si è praticamente dedicato al controllo del distanziamento civile che i cittadini devono obbligatoriamente rispettare in questo periodo di quarantena.

Paolo Sforza in perfetta tenuta -anti-virus-e “imbragato” in un distanziatore è arrivato presso l’ ufficio postale di via Ferrarecce a Caserta anticipando quello che sarà ” L’ outfit CoviD-19, valido per tutte le stagioni. Da notare nel video lo sguardo incredulo e attonito dei passanti e degli utenti in fila.

