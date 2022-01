Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino

Domani torna in campo la serie b di basket, nel gruppo d tornerà in campo il Pozzuoli che dovrà vedersela contro il Cassino. Una sfida sulla carta equilibrata ma con la squadra di casa che vorrà cominciare bene il 2022. Occhio però a sottovalutare gli ospiti che in questa seconda parte di stagione, dovranno essere bravi a sistemare la loro classifica. Il Cassino infatti è appena penultimo in classifica e in questo momento dovrebbe giocare gli spareggi, il vantaggio sul Formia permette comunque di evitare la retrocessione diretta ma sicuramente la squadra laziale vorrà provare ad evitare anche gli spareggi