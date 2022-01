Torna in campo la serie a. Super sfida allo stadium tra Juventus e Napoli

Domani torna in campo la serie a, tante sfide interessanti con quella di spicco su tutte tra Juventus e Napoli. Ovviamente bisognerà capire se tutte queste gare verranno regolarmente giocate. La capolista Inter dovrà vedersela contro il Bologna, una sfida che potrebbe essere molto divertente. La prima delle due grandi sfide del turno di domani e quella tra Milan e Roma. Il Milan deve vincere sia per tenere il passo dell’Inter ed anche per tenere a distanza la Roma. Per i giallorossi una sfida fondamentale considerando anche lo scontro diretto tra juve e Napoli. Una sfida quella dello stadium tra due squadra con tantissime assenze, vedremo se questa gara si giocherà comunque nonostante i tanti casi di covid

Risultati: Bologna-Inter 6/1, Sampdoria-Cagliari 6/1, Lazio-Empoli 6/1, Spezia-Verona 6/11, Atalanta-Torino 6/1, Sassuolo-Genova 6/1, Milan-Roma 6/11, Salernotana-Venezia 6/11, Fiorentina-Udinese 6/1, Juventus-Napoli