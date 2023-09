Torna la grande festa per la Madonna della Modestia

Maddaloni – Mancava da un pò in città, anche a causa delle restrizioni degli anni passati per la pandemia, e quest’anno torna ai fasti di un tempo la festa nel centro storico di Maddaloni, nel quartiere di Santa Margherita per la Madonna della Modestia.

Grazie all’ impegno del giovane ed attivissimo don Antonio Traviso, che pur reggendo due parrocchi non proprio vicine, non si risparmia e grazie ad un nutrito gruppo di collaboratori, di cui alcuni storici della parrocchia di santa Margherita, il quartiere è già addobbato da qualche giorno con le bandiere con l’effige sacra che annunciano la festa.

Una tre giorni di riti religiosi integrati da festeggiamenti civili che inizieranno giorno 9 settembre e si concluderanno martedì 12 settembre. Per i festeggiamenti religiosi il 9 settembre ci sarà anche la presenza di don Antimo Vigliotta, che ha iniziato l’opera di rivitalizzazione della parrocchia e del quartiere che don Antonio sta continuando.

Sabato 9 nella grotta dei Formali sarà inaugurata un’edicola votiva realizzata da Antonio Sarracco che è punto di partenza per un progetto di riscoperta del passato attraverso i sentieri della memoria. Domenica la processione percorrerà le strade del quartiere.

Per i festeggiamenti civili sarà allestita una mostra a cura di Mina Fiore, ci saranno le esibizioni della scuola di ballo Dance Sport Academy, spettacolo musicale con artisti locali e a conclusione della quattro giorni uno spettacolo teatrale sulla figura del grande don Lorenzo Milan. Una festa realizzata soprattutto con le risorse e i talenti che vivono il quartiere, dalla giornalista e conduttrice Lucia Grimaldi, alla fotografa Mina Fiore, dall’artista Antonio Sarracco ai giovani ballerini, e naturalmente grazie alla grande sinergia dei cittadini volontari e collaboratori coordinati da don Antonio. Tutto nei pressi della chiesa tra le stradine illuminate con luminarie come da tradizione e la partecipazione di cittadini e fedeli per onorare la Madonna e condividere momenti di preghiera e di divertimento.

Segue il programma dettagliato delle giornate: