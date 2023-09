Torna l’appuntamento annuale con le Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie e percorsi tematici alla Reggia di Caserta il 23 e 24 settembre

I Musei e i luoghi della cultura di tutta Europa al centro di iniziative dedicate al tema “Patrimonio InVita” con il ritorno delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days): la più estesa manifestazione culturale d’Europa cui la Reggia di Caserta torna ad aderire.

Un appuntamento annuale che, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, vedrà un’apertura straordinaria dei suoi spazi, focus di approfondimento e passeggiate alla scoperta del suo vasto patrimonio esplorando diversi linguaggi ed espressioni della conoscenza e dell’arte: dal teatro alla musica, dalla letteratura all’esoterismo.

Sabato 23 settembre – Reggia di Caserta – Gli Appartamenti reali saranno aperti dalle 8.30 alle 22.15, con ultimo accesso alle 21.15. Dalle 19.30 il costo del biglietto di ingresso agli Appartamenti reali è di 2 euro.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone e online su TicketOne. I titolari di ReggiaCard 2023 accedono con l’abbonamento.

Dalle 10.15 alle 13.45, l’appuntamento è nella Biblioteca Palatina, “Tempio del Sapere” del Museo.

Sarà possibile partecipare all’iniziativa prenotandosi alla mail re-ce.bibliotecapalatina@cultura.gov.it.

Dalle 14.15 alle 17.45, si schiuderanno le porte del Teatro di Corte. I visitatori saranno accompagnati a scoprire il “gioiello” del Complesso vanvitelliano, prezioso scrigno di grazia e splendore. Ingresso su prenotazione scrivendo a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it

Dalle 20 alle 21.30, protagonista sarà la musica con il concerto dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, con il flautista Mario Bruno, primo premio al Kobe International Flute Competition 2022 e secondo premio all’ARD-Musikwettbewerb di Monaco.

Fino alle 22.15, con ultimo ingresso alle 21.15, sarà possibile visitare l’intero percorso degli Appartamenti reali, dalle Sale di rappresentanza con tappa alle Sale Vanvitelli, allestimento permanente dedicato al grande cantiere della Reggia, per poi attraversare l’ala dell’Ottocento, recentemente restaurata, e gli spazi più intimi ad uso dei regnanti negli ambienti settecenteschi, concludendo con la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe. L’itinerario consentirà di apprezzare, inoltre, le opere della collezione Terrae Motus nell’allestimento inaugurato due anni fa.

Aperta anche la caffetteria/buvette del Museo con la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio e bere un drink circondati dalla bellezza. Il Parco reale e il Giardino Inglese saranno aperti nelle modalità e negli orari ordinari.

Qui tutte le info https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/orari.

Il Teatro di Corte sarà aperto anche dalle 10 alle 12.45 a cura del Touring Club Italia.

Sabato 23 settembre – Oltre la Reggia –Dal Bosco di San Silvestro lungo l’acquedotto Carolino fino al Torrione della Cascata del Parco reale.

Dalle 9.30 alle 12.30 l’appuntamento con i partecipanti è alle ore 9:30 davanti al cancello d’ingresso del Bosco di San Silvestro (oasi WWF), in via Giardini Reali in località San Leucio. I visitatori percorreranno il tratto di Acquedotto Carolino che alimentava il setificio di San Leucio per giungere al cosiddetto Torrione, dove nasce la Cascata del Parco reale, e dove sarà possibile ammirare la Via d’Acqua del Museo verde e una vista che spazia da Punta Campanella (Penisola Sorrentina) alle isole di Capri e Ischia.

Il percorso per lo più in piano è di circa 3km (tra andata e ritorno), non è consigliato a persone con mobilità ridotta. Si suggerisce abbigliamento comodo e scarpe basse. Partecipazione gratuita previa prenotazione inviando una e-mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it

Domenica 24 settembre – Reggia di Caserta –Gli Appartamenti reali, il Parco reale e il Giardino Inglese saranno aperti nelle modalità e negli orari ordinari.

Qui tutte le info https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/orari.

Costo dei biglietti ordinario, al link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/biglietti

Dalle 10.30 alle 13.30 i visitatori, accompagnati dal personale del Museo, potranno andare alla scoperta del percorso massonico del Giardino Inglese. Per partecipare all’iniziativa scrivere a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it.

Dalle 14.15 alle 17.45, sarà riaperto il Teatro di Corte. Ingresso su prenotazione scrivendo a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it.

Domenica 24 settembre – Oltre la Reggia – Acquedotto carolino.

Dalle 9.30 alle 12.30. L’incontro è presso il piazzale sotto ai Ponti della Valle nel comune di Valle di Maddaloni, nei pressi del Monumento ossario ai Caduti Garibaldini. Da qui, accompagnati dal personale della Reggia di Caserta, i visitatori arriveranno fino al camminamento superiore della grandiosa opera di Luigi Vanvitelli, per godere della splendida vista della valle sottostante. Si proseguirà percorrendo il sentiero principale nei pressi di due vecchi mulini e di una chiesetta diroccata. Sul terrazzo del mulino superiore sarà possibile osservare la portata d’acqua di uno dei torrini. Si suggerisce abbigliamento comodo e scarpe basse. Partecipazione gratuita previa prenotazione inviando una e-mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it

Scopri di più sulle iniziative, gli orari e le modalità di partecipazione al link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/giornate-europee-del-patrimonio-il-23-e-24-settembre/