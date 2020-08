“Torna l’incubo coronavirus a Recale. “E’ un giovane rientrato dall’estero”

Un caso di Positività al Covid-19 anche a Recale. Ancora una volta si tratta di un ragazzo rientrato da una vacanza all’estero. A darne notizia è stato direttamente il sindaco di Recale Raffaele Porfidia.” Si tratta -ha dichiarato il primo cittadino-di un giovane che è rientrato da una vacanza all’ estero . il nostro concittadino in questo momento non si trova a Recale . Abbiamo provveduto tramite l’ ASL ad identificare ed isolare la sua famiglia e le ultime persone con le quali il giovane è stato in contatto.

Invito- ha concluso il Sindaco- alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse da questa amministrazione, richiamando la cittadinanza al più rigoroso rispetto del senso civico.

In particolare, chiedo ai giovani di fare attenzione perchè il Covid continua pericolosamente ad avanzare, si rischia di mettere a repentaglio tutti noi, gli affetti più cari e di vanificare t gli sforzi fatti da questa amministrazione comunale e dai cittadini di Recale sul controllo della Pandemia”.