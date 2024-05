Torna nel mese dedicato ai libri il salotto letterario di CERMES

Cervino – Cermes ritorna con l’appuntamento del “Salotto letterario” riaprendo le porte della biblioteca civica “Michele Vigliotti” ad una serie di incontri periodici, con intellettuali e protagonisti dell’attuale scenario culturale e letterario del territorio.

Momento di dialogo, confronto e soprattutto pretesto per ritrovarsi davanti ad un buon libro e ad un’ interessante tematica, di volta in volta da approfondire, analizzare, promuovere o tutelare, col fine ultimo di conoscere meglio la propria terra, che l’associazione ha ormai trasformato in un vero e prorpio rituale intellettuale e culturale nel proprio paese.

Cermes ha capito fin da subito che la biblioteca non può limitarsi solo al “silenzioso” luogo di studio, di riflessione e di ricerca di informazioni, ma deve essere motivo di curiosità, luogo di opportunità di relazioni,

di crescita personale e comunitaria,

punto di sviluppo di idee, nonché pretesto di “accostamento” alla lettura,

che coinvolga tutte le fasce di età.

È per questo motivo che cerca di stimolare la curiosità di ragazzi, adulti e bambini, con occasioni che sappiano conciliare lettura, interesse e conoscenza del territorio.

A tale scopo l’Associazione Cermes invita ai diversi incontri che inizieranno oggi pomeriggio 4 maggio presso la biblioteca civica “Michele Vigliotti” alle ore 17:30 e si concluderanno l’8 giugno con la scrittrice Silvana Perno, influencer con il suo famosissimo format dal nome “Napoli Reale”, presso la villetta padre pio di messercola.

Di seguito il calendario dettagliato.