Tornano in scena le “Maschere calatine” con una commedia di De Filippo

Maddaloni/ Caserta – Le “Maschere Calatine” è un’associazione culturale e teatrale di Maddaloni che, da anni, con passione, cerca caparbiamente di creare e stimolare “amatorialmente” a calcare le tavole del palcoscenico.

La compagniaè composta da persone che “rubando legittimamente” il tempo, a interessi familiari, lavorativi e di studio, ambiscono a promuovere attraverso la recitazione la crescita culturale della città.

Tante le rappresentazioni da loro già portate in scena, attingendo soprattutto al repertorio dei grandi classici della commedia napoletana, come Scarpetta e De Filippo. Tra le altre ricordiamo Miseria e nobiltà,Donna Chiarina pronto soccorso, Quanno nascette ninno, Il settimo si riposò e SIK SIK l’artefice magico.

Tra pochi giorni, esattamente sabato 8 e domenica 9 giugno, torneranno a calcare le tavole con COME E PERCHE’ CROLLO’ IL COLOSSEO di Luigi De Filippo. Lo spettacolo si terrà nel teatro San Pietro in Cattedra di Caserta.

La commedia narra la storia di Demetrio Martire , un povero disoccupato di ieri, di oggi e speriamo “non di domani”, che minaccia di buttarsi dal Colosseo per rivendicare i “suoi sacrosanti diritti di lavoratore”.

Il Colosseo , quale monumento storicamente rappresentativo dell’insolenza della volontà dei potenti, sarà il suo palcoscenico e lì si svilupperà la sua storia di novello Martire, costellata di amori, tradimenti, gioie, speranze e rassegnazioni.

Gli interpreti del colossale crollo sono,in ordine d’apparizione, Michele Sposito De Lucia, Francesca Di Vico, Salvatore Cioffi, Mattia Della Peruta, Domenico Razzano, Rita Pisanti, Antonio Ferraro, Antonietta Sasso e Francesco Della Ventura.

I costumi sono di Tania Zanniello, la scenografia di Giuseppe Mari e gli effetti sonori del giovanissimo tecnico Giuseppe Farina. Regia di Mattia Della Peruta

Qualche biglietto è ancora disponibile.

​​​​