TORRE ANNUNZIATA – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di Via Tagliamonte in cui hanno rinvenuto tre buste di marijuana per un peso complessivo di 468 grammi.

A.S., 33enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.