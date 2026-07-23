Tra i personaggi Netflix emerge Leonardo, interpretato da Luigi Zeno, nella serie Minerva – La Scuola, presentata al Giffoni Film Festival

Dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival tenutosi il 21 Luglio, Minerva – La Scuola si prepara a raggiungere il grande pubblico: la serie sarà disponibile dal 22 settembre su Netflix, portando nelle case degli spettatori un racconto generazionale intenso, contemporaneo e ricco di sfumature emotive.

Tra gli attori della serie spicca Luigi Zeno, pluripremiato come Miglior Giovane Attore Italiano, volto emergente del panorama audiovisivo nazionale. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. La sua formazione artistica è avvenuta presso il Cinema Fiction, dove ha costruito le basi tecniche e interpretative che oggi caratterizzano il suo lavoro.

In questi giorni l’attore è impegnato su un nuovo set Rai, motivo per cui non ha potuto essere presente alla presentazione di Minerva – La Scuola al Giffoni Film Festival.

Dichiarazione ufficiale di Luigi Zeno

“Sono felice che Minerva sia arrivata al Giffoni, anche se non ho potuto partecipare alla presentazione per impegni sul set. Non vedo l’ora che il pubblico scopra il mio personaggio.”

Il personaggio di Leonardo: un enigma che cattura

Tra le storie che attraversano la serie, una in particolare promette di lasciare il segno: Leonardo, il personaggio interpretato da Luigi Zeno.

La sua presenza nel racconto è avvolta da una complessità che non viene svelata subito. Leonardo è uno di quei ragazzi che arrivano all’Accademia con un bagaglio di convinzioni che sembrano granitiche, ma che nascondono molto più di ciò che appare.

Un episodio, un gesto, uno sguardo: qualcosa incrina le sue certezze.

Da quel momento, Leonardo diventa uno dei personaggi più enigmatici della serie, attraversando un percorso che lo porterà a confrontarsi con ciò che credeva di sapere su se stesso e sugli altri.

Un’evoluzione che non viene raccontata apertamente, ma che si percepisce scena dopo scena, lasciando allo spettatore il piacere di scoprire chi è davvero questo ragazzo e cosa lo ha portato a cambiare.

Un personaggio che non si limita a essere “interpretato”: viene vissuto.

La serie

Minerva – La Scuola è ambientata in un liceo militare di Napoli, un mondo rigoroso e affascinante scandito da sveglia all’alba, alzabandiera, divieto di cellulari, lezioni di tattica militare, scherma, storie d’amore proibite e una disciplina ferrea che accompagna ogni momento della giornata.

La serie racconta anche gli adulti: ufficiali e insegnanti civili impegnati a formare i ragazzi mentre affrontano le proprie fragilità, responsabilità e conflitti interiori.

Luigi Zeno: un talento pluripremiato

La partecipazione di Luigi Zeno rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di un interprete che sta dimostrando maturità, disciplina e una sensibilità artistica sempre più riconoscibile. Negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti:

2025

● Miglior Giovane Attore – Picentia Short Film Festival

● Premio Vesuvio d’Oro – Oltre la Scena

● Miglior Giovane Attore – Vesuvius Film Festival

● Premio Charlot

● Premio al Senato della Repubblica – Impegno sociale contro il bullismo

● Premio al Parlamento Europeo – Impegno sociale contro il bullismo

● Premio Awards – Testimonial “Bulli ed Eroi”, Siena

● Premio Fratelli De Filippo – Miglior Giovane Attore

● Premio Speciale – Hallelujah Film Festival, Castel Gandolfo

● Menzione d’Oro – Centro Ippico I Tifatini

● Premio per la Legalità – Napoli & Festival, Teatro Politeama

2026

● Miglior Giovane Attore – Film Food Festival, Sorrento

● Premio Sicurezza Campania – Impegno contro il bullismo (Polizia di Stato)

● Miglior Giovane Attore – Napoli Cinema Festival

Testimonial

● 2025: Bulli ed Eroi, Siena

● 2026: Sii Saggio Guida Sicuro

● 2026: Cenando sotto un Cielo Diverso

Questi riconoscimenti testimoniano la crescita costante di un attore che, progetto dopo progetto, sta costruendo una carriera solida e credibile.

Il suo contributo a Minerva – La Scuola è centrale: il pubblico potrà apprezzare la profondità e l’intensità attraverso il personaggio di Leonardo, uno dei più complessi e affascinanti dell’intera serie.