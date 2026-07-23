BibliotecAttiva alza la V.O.C.E. contro devianze e bullismo

V.O.C.E. (Vivere Oltre il Cyber-bullismo con Empatia) è un progetto multidisciplinare innovativo volto a contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la devianza giovanile. Promosso dall’OdV Comitato BibliotecAttiva, non si limita a impartire regole, come sovente avviene nella comunicazione tradizionale, ma punta a un radicale cambio di paradigma: rendere i ragazzi i veri protagonisti del cambiamento attraverso l’arte, la tecnologia e il dialogo.

L’iniziativa nasce da una spinta profonda e autentica: l’esperienza personale di una mamma, che ha saputo trasformare il vissuto familiare in un’energia costruttiva per l’intera comunità. È proprio da questa sensibilità che l’OdV Comitato Biblioteca Attiva ha dato forma a un percorso che mette al centro l’ascolto e la protezione dei più giovani, con la voglia di creare quella “Ownership” (appartenenza) di cui i ragazzi e la comunità hanno bisogno. L’obiettivo è trasformare il giovane da spettatore passivo o vittima in un cittadino attivo. Attraverso il loro “empowerment”, il vissuto emotivo dei ragazzi viene trasformato in messaggi di valore civico, utilizzando l’art-therapy per elaborare i conflitti e potenziare l’autostima.

Per questo fondamentale è stato il contributo del Liceo “Don Gnocchi” (partner alla comunicazione che ha curato l’identità visiva realizzando il Logo e lo “Spot” ufficiale del progetto) e quello degli Istituti Comprensivi della città, i cui alunni hanno prodotto il materiale creativo: I.C. Luigi Settembrini, I.C. Franco Imposimato, Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, I.C. Maddaloni 2 – Valle e I.C. Aldo Moro.

E non solo, V.O.C.E si avvale di una fitta rete di collaborazioni e del patrocinio morale del Comune di Maddaloni, concesso dal Sindaco Andrea De Filippo, dagli assessori alla cultura Caterina Ventrone e all’istruzione Annarita Santangelo, che sono stati di supporto e sostegno in tutte le fasi del progetto, anche nei momenti più delicati.

Il progetto si articola in un cammino trasformativo che coinvolge l’intera comunità:

1. Esprimere l’Invisibile: Creazione di contenuti multimediali, video-reels, opere letterarie e artistiche da parte degli studenti dei vari istituti comprensivi della città.

2. Mani che Rigenerano: Un laboratorio di ceramica curato dall’artista Clementina Ianniello presso l’Istituzione Museo Civico di Maddaloni per realizzare qualcosa di speciale che sarà svelato solo in seguito.

3. Dialoghi tra le Righe: Incontri di dialoghi e riflessione guidata presso la Libreria Mondadori, partendo da testi specifici per ragazzi.

4. Esposizione e Sensibilizzazione: Un convegno immersivo all’interno del laboratorio sociale “Radici Future” al quale parteciperanno personalità di rilievo che operano sul territorio.

5. Oltre le Pagine: Presentazione del libro/e-book in partnership con la libreria Il Girasole che raccoglie alcuni dei migliori lavori degli studenti.

Insomma, V.O.C.E. non è solo una risposta al disagio ma una “voce corale” che vuole plasmare il futuro della nostra comunità.