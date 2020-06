Tragedia in quel di Recale questa mattina, un ragazzo di appena 23 anni e’purtroppo deceduto per via di una scossa elettrica. Il giovane è stato trasportato all’ Ospedale di Marcianise ma purtroppo non c’è stato nulla da fare .

Il ragazzo stava lavorando come giostraio a Recale vicino Villa Porfidia,

Le nostre più’ sentite condoglianze alla famiglia del giovane uomo.