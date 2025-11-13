Tragedia a scuola: ragazzina precipita nel vuoto e decede

Marcianise. Attimi di terrore e, purtroppo, una grave tragedia, questa mattina, 13 Novembre, alla scuola media Calcara di via Novelli, dove una studentessa di 12 anni, che frequentava la seconda media dell’istituto, è precipitata nel vuoto, dalla scala antiincendio, all’esterno dell’edificio.

L’allarme è stato lanciato da alcuni compagni e dai membri del Personale Scolastico, poco dopo l’inizio delle lezioni, chiedendo l’intervento, giunto in pochi minuti, della Polizia di Stato e di un’ambulanza del 118, attivata dalla centrale operativa.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla dodicenne, che si trovava a terra nel cortile della scuola.

Non si esclude alcuna ipotesi, potrebbe essersi trattato di un incidente o di un insano gesto, tra le prime piste analizzate.

Le verifiche stanno riguardando anche le misure di sicurezza presenti all’interno dell’edificio scolastico e il punto esatto dal quale la studentessa è precipitata.

La scuola, in un primo momento, ha sospeso temporaneamente alcune attività per consentire i rilievi degli investigatori e garantire la massima assistenza alla famiglia della ragazza, immediatamente informata dell’accaduto e recata sul posto, in un secondo momento l’intera zona è stata transennata, perché, purtroppo, nonostante i Sanitari abbiano fatto il possibile, non c’è stata speranza di salvare la ragazzina, deceduta sul posto.

Si sono recati al plesso scolastico anche il Sindaco, Trombetta ed il Vicesindaco, Salzillo.

Una tragedia che tocca il cuore di tutti.

Siamo vicini al dolore di questa madre, disperata, e di tutta la famiglia.