Tragedia di Carnevale: si lancia nel vuoto

Capua. Durante i festeggiamenti della chiusura del Carnevale a Capua, tra i più antichi e più famosi d’Italia, una grande tragedia si è consumata, oggi, 17 Febbraio, poco dopo le 19, in pieno centro.

Un uomo di 53 anni si è lanciato nel vuoto dal Ponte Romano, nel tratto che dal centro conduce verso Porta Roma, lato opposto rispetto al centro del ponte.

Sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Il corpo della vittima non è stato ancora recuperato, e le ricerche, che proseguiranno fino al ritrovamento del cadavere, si stanno concentrando nel tratto del fiume sottostante il ponte, con il supporto di squadre specializzate.

La zona è stata transennata per consentire le ricerche.