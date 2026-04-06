Tragedia di Pasquetta: giovane si accascia improvvisamente e muore

Casapulla. Un ragazzo di 18 anni, Christian R., mentre organizzava una grigliata di Pasquetta con gli amici, oggi, 6 Aprile, ha accusato un malore, accasciandosi improvvisamente al suolo, nei pressi del garage nella zona di piazza Falcone e Borsellino, intorno a mezzogiorno.

Sul posto sono giunti i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi, ma poi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane e le forze dell’ordine per tutte le indagini del caso.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia e chiarire le cause del decesso.