Tragedia in Piazza: si lancia davanti a tutti e muore sul colpo

Napoli. Questa mattina, 15 Dicembre, una tragedia ha sconvolto i passanti di Piazza Plebiscito.

Un uomo, di circa 50 anni, si è tolto la vita gettandosi nel vuoto da un ballatoio, in piazza Plebiscito, nel pieno centro di Napoli, finendo sul marciapiede che costeggia l’ascensore.

L’impianto collega la strada alla zona sovrastante di via Acton.

Proprio lì, sul selciato, il corpo è caduto davanti ai testimoni che hanno assistito direttamente alla scena.

Altri hanno sentito le urla ed il rumore improvviso.

Molti presenti hanno chiamato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono intervenuti, subito, gli agenti della Polizia Municipale che hanno isolato l’area ed avviato i primi accertamenti.

Nel frattempo, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti.

Poco dopo, è giunta anche la Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi all’ingresso dell’ascensore di via Acton, punto esatto in cui è stato rinvenuto il corpo.

Parallelamente, le Forze dell’Ordine hanno iniziato ad ascoltare i testimoni presenti al momento dell’accaduto.

Non sono ancora noti i motivi del gesto.

Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Da una prima analisi, sembrerebbe trattarsi di un suicidio ma le indagini sono ancora in corso.