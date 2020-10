Tragedia in via San Carlo : Muore Salvatore ” Formaggino”

Caserta. Tragedia in via San Carlo dove in un antico palazzo del primo tratto poche ore fa è stato rinvenuto il cadavere di Salvatore Fernandez da molti conosciuto in città come Salvatore “Formaggino”.

Le Cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul posto la Polizia Municipale che ha provveduto a chiudere al transito la strada e i Vigili del Fuoco . Pochi minuti fa sono arrivati anche i Carabinieri. Salvatore, appassionato tifoso della Casertana, non aveva ancora raggiunto i 40 anni ; a quanto pare solo nella giornata di ieri l’uomo era stato visto in giro per la città e sembra che godesse di buona salute.

Salvatore sembra sia stato ritrovato morto nel proprio letto . Potrebbe trattarsi di un infarto