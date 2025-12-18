Tragedia sfiorata: cade ruspa da camion e colpisce auto

Thiene (Vicenza). Tragedia sfiorata, questa mattina, 18 dicembre, quando un camion, in prossimità del sottopasso di Via Gombe, ha perso il carico del cassone e la ruspa che stava trasportando, finendo su un’auto che passava in quel momento.

Nonostante il violento impatto, ed il ferimento della conducente dell’auto colpita dal peso che le è piombato sulla vettura, il bilancio della gravità della situazione è quasi miracoloso.

Sono intervenuti, sul posto, i Vigili del Fuoco ed i Sanitari del 118 per estrarre la donna, rimasta intrappolata tra le lamiere, e la Polizia Locale per la gestione del traffico, che ha subìto rallentamenti, in seguito al grave incidente.