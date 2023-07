Tragico incidente a Teverola

TEVEROLA – E’ indagato per l’ipotesi di omicidio stradale il conducente della Renault Capture contro cui si è scontrato, nel tardo pomeriggio di ieri, alla periferia di Carinaro, il 43enne Antonio Cavallaccio, di Teverola, alla guidata di uno scooter Honda Sh, deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Casignano e via Cinque Vie, forse a causa di una precedenza non rispettata dall’autovettura, a bordo della quale c’era il solo conducente che ha riportato traumi non gravi ed è stato trasportato in ospedale per le cure. Sono comunque in corso accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Teverola, nella quale la famiglia della vittima è molto conosciuta: il fratello ha un negozio di scarpe nel rione Marco Polo. Cavallaccio lascia moglie e due figlie piccole.

Intanto, la salma del 43enne è stata disposta l’autopsia. I familiari della vittima hanno conferito incarico legale agli avvocati Giovanni Pizzo e Gaetano Laiso per occuparsi del caso.