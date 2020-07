Tragico incidente mentre tornano dal mare . 19enne morto e il fratello in gravi condizioni

Castel Volturno. Stavano tornando a casa dopo una giornata trascorsa al mare. E’ accaduto nella serata di ieri, domenica 5 Luglio, quando lo Scooter sul quale stavano viaggiando due giovani di Villa Literno , per cause ancora in fase di accertamento , si è scontrato violentemente con un automobile.

L’incidente è risultato subito fatale per uno dei due , Salvatore Carmelino di anni 19, mentre il fratello è stato ricoverato presso la Clinica Pineta Grande in Codice Rosso anche se secondo le ultime informazioni non sembra in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mondragone che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’ incidente.