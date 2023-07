Tragico incidente tra Teverola e Carinaro

Tragedia sulle strade del casertano dove un centauro ha perso la vita nello scontro con un’autovettura. Il drammatico incidente è avvenuto nel territorio tra Carinaro e Teverola, all’altezza di via Casignano.

Secondo i primi riscontri dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi dell’incidente, un uomo di circa 45 anni in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato per diversi metri dal punto dell’incidente, perdendo anche il casco dopo la collisione. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo.