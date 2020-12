Tratta in salvo una coppia di anziani a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Ieri, una coppia di coniugi è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo l’esondazione del Garigliano. Tanta paura per la coppia anziana la quale, alla vista dell’acqua alta che ha letteralmente invaso la loro abitazione sulle sponde del Fiume Garigliano, ha avuto tanta paura.

Fortunatamente i due sono riusciti ad allertare i soccorsi i quali sono tempestivamente intervenuti traendo in salvo la coppia. Subito dopo i soccorsi sono intervenuti per apprestare le cure mediche di rito.