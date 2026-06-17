Tre associazioni unite per accompagnare i bambini alla scoperta delle bellezze del territorio

Dall’esperienza maturata negli anni con progetti di cittadinanza attiva, partecipazione e valorizzazione del territorio, prende vita “Cammina con Noi”, una nuova iniziativa promossa dalle associazioni Sissy Continua a Sorridere ODV, DiversaMente ODV e Si Teverola ODV.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai più giovani occasioni di crescita umana, culturale e spirituale attraverso la conoscenza del patrimonio della nostra regione. Un percorso che si inserisce nel solco delle numerose iniziative di cittadinanza attiva, solidarietà e valorizzazione del territorio promosse negli anni dalle associazioni aderenti, con la convinzione che conoscere il proprio patrimonio significhi imparare ad amarlo, rispettarlo e custodirlo.

Ad inaugurare il percorso sarà il primo evento, intitolato “Cammina con Noi. Tra Fede, Storia e Natura”, che rappresenta la prima tappa di un calendario di iniziative che nei prossimi mesi accompagnerà bambini e famiglie alla scoperta di luoghi significativi della Campania.

L’evento è completamente gratuito ed è riservato a un massimo di 40 partecipanti tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni.

Protagonisti della giornata saranno 40 bambini provenienti da famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, ai quali sarà offerta gratuitamente un’esperienza educativa, culturale e spirituale all’insegna della condivisione e dell’inclusione. L’itinerario prevede: la visita alle Catacombe di San Gennaro; una passeggiata nel Real Bosco di Capodimonte; la partecipazione alla celebrazione eucaristica presso il Santuario del Volto Santo. L’iniziativa vuole essere molto più di una semplice escursione: un’occasione per favorire la socializzazione, rafforzare il senso di comunità e offrire ai bambini opportunità di conoscenza e crescita che possano lasciare un segno duraturo nel loro percorso personale.

Con “Cammina con Noi”, le associazioni promotrici intendono costruire un cammino condiviso fatto di esperienze, incontri e scoperte, nella convinzione che la cultura, la fede, la natura e la solidarietà rappresentino strumenti fondamentali per la formazione delle nuove generazioni.Ogni passo compiuto insieme sarà un passo verso una comunità più inclusiva, consapevole e capace di prendersi cura delle proprie persone e delle proprie bellezze.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei 40 posti disponibili.