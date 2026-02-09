Tre sacerdoti irpini in missione umanitaria in Benin.

L’Irpina in missione umanitaria in Africa. Tre sacerdoti irpini sono impegnati, in queste ore, in Benin, per la missione umanitaria promossa dall’associazione di volontariato “Regina della Pace e carità di Flumeri” guidati dal Presidente dell’organizzazione Roberto Popolo Zaffiro, i parroci Alberico Grella di Sturno, Alessandro Pascali di Prata Principato Ultra e Don Rino Morra di Bisaccia. La missione ha come obiettivo la consegna dei proventi delle comunità irpine utili a realizzare sei pozzi di acqua potabile nei villaggi della diocesi di Dullea e nella diocesi di Candy. In queste settimane i parroci hanno fatto visita agli orfanotrofi alla Bench e Cand. La gestione dei centri di formazione è affidata a vari ordini religiosi che garantiscono l’accoglienza, la salute e l’istruzione degli orfani presenti. Il progetto ha visto la realizzazione di un progetto di sartoria acquistando delle macchine da cucire e garantendo la paga ai maestri sarti che si sono adoperati nell’impresa. In consegna anche viveri di prima necessità e medicinali di primo soccorso. Questa iniziativa di formazione permetterà ai ragazzi delle strutture di accoglienza di acquisìre le competenze necessarie ad entrare nel mondo del lavoro. Un grande progetto umanitario che si allinea alle esigenze dell’Agenda 2030, una grandissima opera di carità.