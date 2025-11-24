Tredicenne rapinato da coetaneo si ribella: picchiato in gruppo e ricoverato

Volla. Intorno alla mezzanotte, in Via San Giorgio, nei pressi del Cimitero Comunale, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti al Santobono di Napoli per il ricovero in codice arancio di un tredicenne, quest’ultimo sarebbe stato avvicinato da un coetaneo, per sottrargli lo smartphone.

La vittima si sarebbe opposta a tale tentativo di rapina e, per questo, sarebbe sopraggiunto un gruppo di ragazzini, in rinforzo, che lo avrebbero pestato a calci e pugni, per poi fuggire.

Il tredicenne non è in pericolo di vita, ma si trova ricoverato presso il Santobono, in attesa di ulteriori esami strumentali, a seguito di lesioni ed escoriazioni alla testa ed al viso.