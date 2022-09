Trentola Ducenta/ Continua l’iter procedurale per dedicare la guardia medica al medico Franco Vista

Trentola Ducenta– Continua spedito l’iter procedurale,per dedicare la guardia medica di Trentola Ducenta al medico Franco Vista ,da tutti conosciuto come il medico di tutti. Non si contano pazienti e semplici concittadini che quotidianamente aspettavano il Dr Franco Vista ,ancora prima del suo turno, negli uffici della guardia medica, ubicata in via Bovaro a Trentola Ducenta. Proprio il contatto diretto con tanta gente ha favorito l’infezione da Covid 19 ,che ne ha fatto una delle prime vittime. Alla notizia della dipartita del Dr Vista tanta gente, spontaneamente e con le dovute misure di sicurezza, sostò in preghiera nell’area adiacente i locali della guardia medica cittadina,dove il vuoto lasciato dal dottore ancora risuona. Tanti i giornalisti del casertano che hanno voluto segnalare alle autorità competenti la volontà di dedicargli la struttura della guardia medica. Si ringrazia il Dirigente Medico Enzo Iodice,che ha immediatamente messo in atto ogni iniziativa per ricordare, con tanto di lastra, il dott FRANCO VISTA, medico, vittima del dovere.