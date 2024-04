Trianon Viviani, i tre appuntamenti della settimana

Gli appuntamenti nel fine settimana del Trianon Viviani sono accomunati dall’incontro con la scena internazionale e, in particolare, con il mondo americano.

Venerdì 19 aprile, per la terza puntata de Il mondo fa tappa a Napoli, la rassegna con artisti internazionali, è di scena Letizia Gambi, la cantautrice da dieci anni residente negli States. Nel suo recital “Una Napoletana a New York”, contamina le proprie radici napoletane-italiane con il sound del jazz nero-americano, accompagnata da un quintetto tutto al femminile. Ospite speciale della serata lo showman Gianpaolo Gambi.

Sabato 20 aprile, ritorna il premio Oscar Nicola Piovani con “Trio per Trianon. In quartetto”, un concerto originale per il teatro della Canzone napoletana, nel quale intende condividere con il pubblico, con leggerezza e sincerità, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera e gli incontri con personaggi come Fellini, i fratelli Taviani, Cerami e Benigni.

Infine, domenica 21 aprile, Marco Francini rende omaggio a Domenico Modugno in “Mister Volare” – come il cantautore e attore pugliese fu ribattezzato oltreoceano –, ripercorrendone i momenti chiave della vita, affiancato dalle «intrusioni bizzarre» di Antonella Stefanucci.

Tutti i concerti sono alle 21.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net . È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org .

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del ministero della Cultura, la Regione Campania (fondi ordinari e Poc 2014-2020) e la Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio di Rai Campania.

Marco Francini rende omaggio a Domenico Modugno con “Mister Volare”, domenica 21 aprile, alle 21.

A quasi settant’anni anni dalla pubblicazione di Nel blu dipinto di blu – la canzone italiana più celebre al mondo e più comunemente conosciuta come Volare – il “cantattore” partenopeo continua la sua ricerca nell’evoluzione del cantautorato italiano ripercorrendo la storia dell’indimenticabile artista di Polignano a Mare.

In questo spettacolo Francini accompagna lo spettatore in un nuovo, appassionante viaggio nei momenti-chiave della vita di Modugno, che ha saputo caratterizzare il panorama culturale dell’Italia del secondo Novecento nella musica, nel cinema e nel teatro. Un viaggio in cui la sua musica si alterna alle letture dei testi più significativi e densi di un uomo del sud che ha cambiato l’Italia, con le «intrusioni bizzarre» di Antonella Stefanucci.

Le canzoni, i testi, la poesia e le collaborazioni con grandi autori – da Franco Migliacci a Riccardo Pazzaglia da Pier Paolo Pasolini a Garinei & Giovannini – si fondono così in un ricchissimo racconto in musica e parole, dal quale emergono anche testi di Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica, Bertolt Brecht, Fabrizio De Andrè e Luigi Pirandello.

Tra i brani in programma, che Francini interpreta accompagnato dalla sua orchestra, tutti i classici come Piove, nota anche come Ciao ciao bambina, Vecchio frack, Io, mammeta e tu, Resta cu ‘mme, La lontananza e – ovviamente – Nel blu dipinto di blu.