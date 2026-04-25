Trianon Viviani, il “Canto napoletano” dai classici a Geolier

Sabato 2 maggio, alle 21, al Trianon Viviani una serata tutta dedicata alla canzone napoletana di ieri e di oggi con la proposta di Maurizio Palumbo. L’autore e regia di Canto napoletana propone un viaggio che attraversa la storia della canzone napoletana dal Novecento ai giorni nostri. Gli artisti interpretano le melodie di grandi cantautori come Gragnaniello, D’Alessio, D’Angelo, Senese e Pino Daniele. È possibile vedere lo spettacolo anche domenica 3 maggio, alle 18.

Intanto la settimana prevede il secondo appuntamento di Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per le famiglie e per le scuole in collaborazione con i Teatrini. Martedì 28 aprile, alle 17, va in scena Di là dal mare è una pièce di burattini, marionette e pupazzi per un pubblico dai 5 anni in su, prodotto da compagnia Ortoteatro. Il bibliotecario Berto vive un’avventura speciale alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi per conoscere culture e stili di vita diversi.

Si replica per le scuole mercoledì 29 aprile, alle 10:30.

Sabato 2 maggio, alle 21, il palco di Forcella ospita Canto napoletano.

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

MOSTRA ICONOGRAFICA SCARPETTA DOPO SCARPETTA

il Trianon Viviani ha riallestito Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene.

Presentata in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che, con la sua compagnia, inaugurò il teatro di Forcella nel 1911, la mostra iconografica si compone di fotografie, locandine, programmi di sala e curiosità visive per raccontare il grande patrimonio lasciato da Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti. L’hanno curata Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio dell’università degli studî di Napoli Federico II e la collaborazione di Igina di Napoli e Antonio Roberto Lucidi.

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE E LA STANZA DELLA MEMORIA

La Stanza delle Meraviglie e la neonata Stanza della Memoria sono due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana.

Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.