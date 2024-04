Crono non interessante dall’epilogo della gara per la morfologia del percorso, ma tante l’emozioni avvertite nella 10 Km disputatasi a Maddaloni con la corsa su strada che festeggia il Trofeo Città di Maddaloni organizzato magistralmente da Amici del Podismo Maddaloni A.S.D. presieduta da Domenico Servidei. Il successo “ben visibile” va alla tanta gente che ha contribuito per la buona riuscita e all’Amministrazione Comunale per i servizi schierati. La gara. Oltre alla spettacolarità e all’entusiasmo che ha suscitato in modo accattivante e spettacolare ha mantenuto gli antichi strumenti dell’originalità del Podismo spesso dimenticato per scarsa cultura e per erronea innovazione. La competizione al maschile registra subito una bella lotta tra i colori di quattro società fatta di allunghi, vantaggi e recuperi tutti ingredienti per un finale da brivido e abbracci. La vittoria di Gennaro Betti (crono 35’31”57) è arrivata con il fiato sul collo, a proclamarla è stata la tecnologia di Camelot Sport avvantaggiando il portacolori dell’Atletica Riardo di un decimo, mentre gli occhi del pubblico hanno manifestato un ex aequo per i colori Manuel Kolaveri Team con Giovanni Desiderio. Terzo gradino del podio per Antonio Farina (Tifata Runners Caserta) con 35’41”, sfiora il podio maschile Francesco Feola. Al femminile la vittoria arriva in novantesima posizione con la corsa solitaria di Francesca Maniaci (Atletica Marcianise) 39’33” è il tempo finale, completano il podio Antonia Tudisco (Nola Running) e Masiello Eva Teresa (Atletica Macasport) con i rispettivi tempi 42’29” e 43’09” La speciale classifica per società aggiudica il “Trofeo Città di Maddaloni” alla società Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattano. La gara con egida UISP è partita alle nove in punto ha dato il via a questa edizione 2024 l’Assessore allo Sport Ventrone Caterina a commentarla Gennaro Varrella.