Troncini:” Periodo complicato bisogna cercare fa mercoledì di cambiare questo trend

Tramite i canali ufficiali della società ha parlato il mister della Virtus Francavilla Trocini, prima della sfida contro la Casertana:

Queste le parole di Bruno Trocini:””Indubbiamente attraversiamo un periodo di difficoltà, lo sappiamo. La squadra non ha mai perso la fiducia in sè stessa, siamo consapevoli di quello che siamo. Dobbiamo ritrovare quella brillantezza e quella verve che ci hanno portato a fare risultati importanti. Dobbiamo invertire la rotta, lo sappiamo. Bisogna tramutare la delusione di domenica in cattiveria e rabbia agonistica. Recuperiamo Delvino e Franco, abbiamo ancora Ciccone e Vazquez fuori e non ci sarà Di Cosmo per un problema muscolare. Dobbiamo stringere i denti e mettere in campo tutto quello che abbiamo. Mastropietro? Sicuramente è un’arma in più in un reparto che ci vede privi alcuni elementi. Vedremo domani. Mi aspetto una gara molto difficile, la Casertana è una squadra in salute, in crescita costante e che sta bene”.