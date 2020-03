Troppi assembramenti per il ritiro delle pensioni: la lettera – appello della CISL alle istituzioni

Pagamento pensioni. Cisl: troppe file, appello a Prefetto, Regione, Questure, Sindaci e Forze dell’ordine. Occorrono più controlli e misure di salvaguardia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera della CISL sugli assembramenti per il ritiro delle pensioni.

“Nonostante le numerose sollecitazioni di questi giorni nel predisporre misure a salvaguardia della tutela della cittadinanza e gli scaglionamenti previsti da Poste e banche per il pagamento delle pensioni in concomitanza anche con il primo giorno del reddito di cittadinanza, si registrano purtroppo lunghe file e assembramenti soprattutto di anziani, senza nessun controllo”. E’ l’allarme lanciato al Prefetto, Regione, Questori, i sindaci dei comuni e Forze dell’ordine dalla Cisl Campania unitamente alle strutture provinciali e alle categorie interessate. “E’ inconcepibile quello che, tranne rare eccezioni, sta accadendo sotto gli occhi di tutti e che non ci sia alcun rispetto delle norme e vigilanza in tutti i comuni della Campania. Ci auguriamo che vengano prese misure di contenimento e controllo nei prossimi giorni per evitare conseguenze ben più tragiche.”