Trovata morta in strada con un colpo di pistola alla testa: indagini in corso

Pomigliano d’Arco. Ieri, domenica 23 Novembre, una donna di 45 anni, Barbara Terracciano, è stata ritrovata morta con un colpo di pistola alla testa.

La donna era madre di due figlie, di 20 e 19 anni, e, secondo fonti locali, era separata da diversi anni e risiedeva a Pomigliano.

Il corpo era riverso in strada, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana, vicino alla pista ciclabile, frequentata ogni mattina da chi fa jogging.

L’arma è stata ritrovata accanto alla vittima, ma non le apparterrebbe.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, Polizia Municipale e Magistrato della Procura.

L’area è stata immediatamente recintata, per permettere alla Scientifica di effettuare i rilievi.

Le indagini sono ancora in corso, non è stata esclusa alcuna pista, né quella di un probabile omicidio, né la possibilità di un estremo gesto volontario, ma vige il massimo riserbo sulle cause del decesso.

La donna era molto stimata e conosciuta nella zona, sono comparsi diversi messaggi social, con commenti di vicinanza e dispiacere, all’apprendimento della triste notizia.