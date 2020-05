SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrestate tre persone coinvolte, e trovate dalle forze dell’ordine, in spaccio di droga. I tre, rispettivamente di 27, 27 e 24 anni, si sono presentati al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’udienza di convalida. Due dei tre hanno ammesso le proprie colpe affermando però che la droga fosse per uso personale. Scattano gli arresti domiciliari.