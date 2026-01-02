Turista muore durante un’escursione 

Un turista italiano di 53 anni ha perso la vita durante un’escursione a San Giovanni, in valle Aurina, in Alto Adige. Il corpo dell’uomo è stato individuato nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da altri escursionisti che hanno dato l’allarme.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo una strada forestale quando avrebbe perso l’equilibrio. La caduta lo avrebbe fatto scivolare lungo il versante per circa ottanta metri. L’impatto si è rivelato fatale e non gli avrebbe lasciato scampo.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e quelli dell’Alpenverein. È stato impiegato anche l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, ma per l’escursionista non c’era ormai più nulla da fare.

Una montagna da affrontare con prudenza

L’ennesimo incidente riaccende l’attenzione sui rischi legati alle escursioni in montagna, anche lungo tracciati apparentemente semplici. Le autorità raccomandano sempre massima prudenza, attrezzatura adeguata e attenzione alle condizioni del terreno.