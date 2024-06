Tutte le foto. Qualità del cibo discutibile per i pasti ai seggi

Caserta e provincia – Da segnalazioni pervenuteci da vari comuni della provincia ci risulta che il cibo che è arrivato alle forze dell’ordine in servizio nei seggi elettorali non è tutto di qualità accettabile. Premesso che è chiaro che è cibo da asporto e per grandi quantità , cosiddetto di comunità, ma almeno ci si aspetta che ci sia almeno un livello accettabile di qualità . Purtroppo, come si vede dalle foto inviateci, non è andata bene a tutti. Ci è stata segnalata frutta cosiddetta “toccata” , ovvero con difetti o chiaramente non fresca; insalata “cotta” dai vapori di altre pietanze calde servite insieme; tonno di colore improbabile ed indefinito; pane assente perché non “contrattualizzato” e così via .

Forze dell’ordine in servizio dalle ore 6.00 di ieri, con pranzo previsto tra le 12.00 e le 14.00 ma arrivato alle 15.30 e con cena alle 18.00. Certo non ci si aspetta un servizio a cinque stelle ma un trattamento un po’ più umano sicuramente. Va chiarito che questo non è avvenuto dappertutto ma ci sono alcuni seggi in particolare a quanto pare nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia dove si sono rilevate queste difformità, che vi segnaliamo. Vale per tutti invece che Per le forze dell’ordine in servizio nei seggi elettorali non è mai prevista la colazione non questa volta ma neanche negli anni passati. Questa è un’altra lacuna che andrebbe colmata considerando il fatto che queste persone dormono anche nel seggio, lo devono presidiare fino alla fine e sono impossibilitati a muoversi.

Seguono alcune foto :