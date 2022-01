Tutte le foto. Succursale di un reparto ospedaliero sversato nella villa comunale

Maddaloni – Non finiremo mai di stupirci, di indignarci e di denunciare l’inciviltà che regna sovrana in città. Non bastano i problemi che ci sono con lo smaltimento di rifiuti; a questo si aggiungono i continui sversamenti di ingombranti di ogni genere in ogni luogo della città, senza alcun rispetto nè senso civico. Questa volta la segnalazione ci arriva da via Appia. Come si vede dalle foto che seguono, dentro e fuori la villa comunale una vera e propria succursale dismessa di un reparto ospedaliero: barella, sedia a rotelle e materasso, mischiati ad altri rifiuti che non mancano mai. Un’indecenza che si commenta da sola e una sola domanda che rimarrà senza risposta ancora una volta: Ma perché non dobbiamo vivere in modo decoroso?