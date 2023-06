( TUTTE LE FOTO) XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani.Standing ovation per gli studenti del Liceo Classico ” Federico Quercia

Marcianise. Standing ovation per gli studenti del Liceo Classico “

Federico Quercia” che , giovedi’ 1 giugno 2023, si sono esibiti al XXVII

Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, importante

Kermesse internazionale che , fino al 4 giugno, si sta svolgendo nella

suggestiva cornice del teatro greco di Siracusa.

Il Laboratorio del Teatro Antico del ” Quercia”, dedicato ad Antonia

Iodice , e diretto dalle Proff. Giulia Rocco e Marta Piccolo, ha visto ,

quest’ anno , la partecipazione degli studenti delle classi 1L, 2L, 3L, 1Q,

2Q, 3Q,oltre che di ex allievi del prestigioso liceo, che hanno portato

sul palco di Acreide la rappresentazione della tragedia “Elettra di Sofocjle”.

Ad accompagnare gli studenti nella trasferta siracusana, il Collaboratore

Vicario Prof. Pasquale Delle Curti, le Docenti Referenti Proff. Giulia

Rocco e Marta Piccolo, nonchè le Docenti Prof. Porceddu Maria Luce Giovanna

Paolino.

La performance dei “Querciani” ha catalizzato il pubblico presente :

talento, professionalità’ , grinta sono stati gli ingredienti di una

rappresentazione corale alla quale gli studenti hanno curato ogni minimo

particolare dalle scelta e dalla esecuzione dei brani musicali alla

scenografia, dai costumi alla recitazione ed alla danza.

Lì dove sedettero i greci, dove scesero lacrime per le tragedie e furono

strappate risa, talvolta amare, per le commedie, li’ gli studenti del

Quercia hanno rappresentato il mito di Elettra trasformando il teatro in

realta’.

La “ martoriata famiglia “ di Elettra finisce per assurgere a modello

della famiglia dei nostri giorni , priva di coesione e senza veri,

autentici valori.

Alla fine il messaggio dei ” Querciani”che attinge alla modernita’ dei

classici greci: al di la’ di ogni valutazione morale, l’odio non puo’

giustificare alcuna azione dell’uomo.

Felice ed orgoglioso del successo conseguito il Dirigente Scolastico Dott.

Diamante Marotta.

” Da un mondo vecchio quasi 2500 anni, con un fascino innegabile anche per

i moderni – ha dichiarato Marotta– il viaggio nella tragedia greca rappresenta un’esperienza notevole nell’educazione, ma anche nella politica, nella religione e nella societa’.Il successo al Festival del

Teatro Classico dei Giovani e’ il frutto dell’impegno dei nostri studenti e

del nostro corpo docente che ogni giorno trasmette prima di tutto valori”.

Dopo la trasferta siracusana, la Compagnia del Teatro Antico si prepara

per il debutto di ” Elettra” a Marcianise, proprio al Liceo “ Federico

Quercia” , fissato per martedi’ 6 giugno 2023 a partire dalle ore 18.00 :

ancora brividi nell’animo e sulla pelle dinanzi a questi giovani che hanno

trasformato in eroi moderni e carnefici senza tempo i protagonisti di

Sofocle adattando ad un mondo che avanza vorticoso, ma ricasca nei ” corsi

e ricorsi” i protagonisti del teatro classico.