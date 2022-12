(Tutte le foto)Marotta, DS Del Liceo Quercia: “Aver rappresentato tutte le scuole Italiane al Parlamento Europeo e’ stata una vera soddisfazione “

Marcianise. ” Aver rappresentato tutte le scuole italiane Epas al Parlamento Europeo di Strasburgo costituisce per noi motivo di profondo orgoglio e ci sprona ulteriormente, non solo nella nostra attivita’ di educatori, ma anche di membri della societa’ civile, ad essere Ambasciatori dell’identita’ europea fondata sui princìpi di liberta’ e democrazia declinati nei valori di pace durevole, unità, uguaglianza, sicurezza e solidarietà”.

Con queste parole, il Dirigente Scolastico del Liceo ” Federico Quercia”, Dott.Diamante Marotta,ha accolto al rientro da Strasburgo la delegazione del prestigioso istituto, Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo e designato dallo stesso Parlamento Europeo a rappresentare tutte le scuole italiane Epas nella seduta del 14 dicembre 2022 , durante la quale la Presidentessa Roberta Metzola ha consegnato il Premio Sacharov 2022 per la liberta’ di pensiero al coraggioso popolo ucraino, rappresentato dal suo Presidente, dai leader eletti e dalla società civile.Il premio annuale, intitolato al fisico e dissidente sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 dal Parlamento europeo per onorare individui e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.

A rappresentare il ” Quercia” le studentesse Asia Fulco – classe 5 G- e Francesca Pia Sarnelli- classe- 5 H-, entrambe Ambassador Junior European Parliament, accompagnate dalla Prof.ssa Giovanna Paolino.

Nella giornata del 14 dicembre 2022, la delegazione del Liceo ” F. Quercia” ha, in un primo momento, partecipato ad un seminario organizzato all’interno del Parlamento Europeo di Strasburgo ed al quale hanno partecipato anche gli Ambassador School Epas degli altri stati membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. Relatori dell’incontro l’ Onorevole Heidi Hautala, Vice- Presidente del Parlamento Europeo, e i cittadini ucraini che hanno rappresentato il loro paese alla cerimoni di consegna del Premio Sacharov, ovvero Ivan Fedorov, Sindaco della citta di Melitopol, occupata dai russi, Yulia “Taira” Payevska, una volontaria veterana, Yaroslav Bozhoko, esponente del Movimento di Resistenza Civile ucraino ” Nastro Giallo, e Oleksandra Matviychuk, Avvocato dei Dirittti Umani e Presidentessa dell ‘ organizzazione ucraina non governativa “Centro per Liberta’ Civili “.

Ad aprire i lavori sono state proprio le studentesse del Liceo ” Federico Quercia”: Asia Fulco e Francesca Pia Sarnelli che hanno portato il saluto delle Scuole Epas italiane all’intera assemblea con un appassionato ed intenso discorso in lingua inglese . “Consegnamo a questa prestigiosa sede– hanno dichiarato Fulco e Sarnelli- il nostro contributo per l’unione e la pace, europea e mondiale, nella parità e nel rispetto dei diritti umani, affinché il libero pensiero dei giovani sia di giovamento al libero pensiero dell’umanità di cui desideriamo far parte in modo consapevole e attivo . Proprio come il nostro conterraneo Ernesto Rossi, casertano confinato a Ventotene, che progetto’ un’Europa libera e unita , noi CREDIAMO fermamente nell’identita’ europea fondata sui valori dell’ unione fra i popoli, della pace e della libertà”.

Durante l’incontro, caratterizzato da domande degli studenti agli illustri relatori , Asia Fulco e Francesca Pia Sarnelli si sono interfacciate, sempre in lingua inglese, con il Vicepresidente del Parlamento Europeo Heidi Hautala e con i suindicati cittadini della societa’ civile ucraina, sugli obiettivi di Agenda 2030 e sulle ” colonne portanti del grande edificio della libera e responsabile societa’ europea necessarie per sconfiggere poverta’, disuguaglianza e per promuovere una societa’ piu’ umana, pacifica e piu’ attenta all’ambiente”.

La delegazione del ” Quercia” ha poi partecipato alla seduta del Parlamento Europeo durante la quale la Presidentessa Roberta Metzola ha consegnato il Premio Sacharov ai cittadini ucraini Ivan Fedorov, Yulia “Taira” Payevska, Yaroslav Bozhoko, e Oleksandra Matviychuk, esponenti della societa’civile del popolo ucraino, e al Presidente Ucraino Volodymyr Zelenskyy, presente in collegamento video. A seguire, e’ stato possibile assistere ai lavori di svolgimento dell’assise presieduta dalla Vice-Presidente Onorevole Pina Picierno.

Nel pomeriggio, il gruppo del Liceo ” Quercia” ha ricevuto la visita del Dott.Carlo Corazza, Responsabile del Parlamento Europeo Ufficio in Italia, e della Dott.ssa Chiara Landolfo, Assistente Comunicazione del Parlamento Europeo Ufficio in Italia, che si sono confrontati con le Ambassador School italiane sui temi europei della democrazia e del rispetto dei diritti umani fondamentali per realizzare una società in cui prevalgono l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione.

” Vogliamo con tutto il cuore ringraziare- hanno concluso AsiaFulco e Francesca Pia Sarnelli- il Parlamento Europeo per averci concesso di vivere questa meravigliosa esperienza, in particolare il Dott. Carlo Corazza e la Dott.ssa Chiara Landolfo, e l’Ufficio Europe Direct di Caserta con la Dott..ssa Antonia Girfatti. Un profondo grazie al nostro Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta e al nostro Vice Preside Prof. Pasquale Delle Curti , che ogni giorno ci danno la spinta per cimentarci in nuovi e sempre piu’brillanti traguardi, un grazie ai nostri docenti e ai nostri compagni di scuola la cui voce, mai stanca, abbiamo portato nella prestigiosa sede di Strasburgo e con i quali condividiamo quotidianamente il lavoro e l’impegno per i valori dell’Unione Europea”.