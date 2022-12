( TUTTE LE FOTO)Teca in memoria di Aurelio Vernile. Musica e commozione in Villetta Giaquinto

Foto di Vittorio Tortora

Caserta. E’ stato un pomeriggio all’insegna della commozione quello di ieri , mercoledi 7 dicembre 2022, in Villetta Giaquinto . Il Sindaco Carlo Marino e l’ Assessore alla Cultura Enzo Battarra hanno inaugurato una Teca contenente una Tammorra in memoria di Aurelio Vernile , musicista casertano venuto a mancare il mese scorso in seguito ad una malattia.

A volere fortemente la Teca è stato Antonio De Falco , consulente comunale sul centro storico , il musicista Carmine Iodice e l’ intero gruppo dei ” Tammurriavasa’ insieme ai familiari di Aurelio Vernile .

” Aurelio era una persona perbene- ha dichiarato il Sindaco Carlo Marino – un uomo della nostra terra e soprattutto che amava la nostra terra . Tante volte ho avuto modo di parlare con lui ,di ascoltare la sua idea di città”.

Molto provato è apparso anche Antonio De Falco : ” Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a portare avanti il progetto Teca -ha dichiarato- dall’ Amministrazione Comunale al gruppo dei Tammurriavasà ,dal consigliere comunale Raffaele Giovine al comitato di Villetta Giaquinto , grazie anche a tutti i familiari di Aurelio ,a Vittorio Tortora ,che ha curato tutta la parte fotografica, al mitico Antonino che ha provveduto con amore ad istallare la Teca. Aurelio manca a tutti noi , la tammorra e’ il modo piu’ adeguato per ricordarlo perchè è proprio con la Tammorra che ha cercato di trasmettere alla gente il messaggio di pace che aveva nella sua anima”. A seguire è intervenuta Norma Naim , gia’ consigliere comunale e cugina di Aurelio : Grazie a tutti voi-ha dichiarato- che con questa iniziativa avete fatto si che Aurelio sia sempre con noi .

Dopo che il Primo Cittadino ha scoperto la Teca , il gruppo musicale Tammurriavasà , ideato dallo stesso Aurelio Vernile, ha regalato una tammurriata ai presenti . Molto commovente è stata anche la breve performance di Luca Rossi , molto amico di Aurelio e artista di Fama Internazionale il quale ha anche lanciato una proposta condivisa immediatamente sia dall ‘Assessore Enzo Battarra che dal consulente comunale Antonio De Falco : “realizzare una scuola di musica popolare con i ragazzi dei rioni .La scuola si chiamerà Auree in omaggio al musicista e maestro di Tammorra Aurelio Vernile